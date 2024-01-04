Скарга Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1907
Дочь: Попова (Скарга) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Скарга Андрей Васильевич
Солуно-Дмитриевское, Андроповский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно