Выходцева (Герасимова) Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Герасимова) Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Герасимов Василий Крест. Д. Ганькиной Козьмин

Мать: Герасимова Наталья

Рождение ребёнка
Около ?.05.1834

Сын: Выходцев Михаил Казак Выс. Рявкинского Федоров

Отец ребёнка: Выходцев Федор Екимов

Бракосочетание
28.01.1835

Муж: Выходцев Федор Екимов

Рождение ребёнка
24.03.1836

Сын: Выходцев Гавриил Федоров

Отец ребёнка: Выходцев Федор Екимов

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.04.1837

Дочь: Пелагия Федорова

Отец ребёнка: Выходцев Федор Екимов

Рождение ребёнка
04.01.1839

Дочь: Васса Федорова

Отец ребёнка: Выходцев Федор Екимов

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Выходцев Василий Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. 2? Федоров

Отец ребёнка: Выходцев Федор Екимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ташланова Ефросинья Федорова

Отец ребёнка: Выходцев Федор Екимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров

Отец ребёнка: Выходцев Федор Екимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Василий Крест. Выс. Токушинского Федоров

Отец ребёнка: Выходцев Федор Екимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Косма? Федоров

Отец ребёнка: Выходцев Федор Екимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Георгий Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Федоров

Отец ребёнка: Выходцев Федор Екимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коркина Анисья Федорова

Отец ребёнка: Выходцев Федор Екимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Спиридон Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Федоров

Отец ребёнка: Выходцев Федор Екимов

Смерть
Неизвестно
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