Выходцева (Герасимова) Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Рождение ребёнка
Около ?.05.1834
Сын: Выходцев Михаил Казак Выс. Рявкинского Федоров
Отец ребёнка: Выходцев Федор Екимов
Бракосочетание
28.01.1835
Рождение ребёнка
24.03.1836
Отец ребёнка: Выходцев Федор Екимов
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.04.1837
Дочь: Пелагия Федорова
Отец ребёнка: Выходцев Федор Екимов
Рождение ребёнка
04.01.1839
Дочь: Васса Федорова
Отец ребёнка: Выходцев Федор Екимов
Рождение ребёнка
Около 1851
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ташланова Ефросинья Федорова
Отец ребёнка: Выходцев Федор Екимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров
Отец ребёнка: Выходцев Федор Екимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выходцев Василий Крест. Выс. Токушинского Федоров
Отец ребёнка: Выходцев Федор Екимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Выходцев Федор Екимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коркина Анисья Федорова
Отец ребёнка: Выходцев Федор Екимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно