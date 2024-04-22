Герасимов Василий Крест. Д. Ганькиной Козьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Иванова Анна Васильева
Мать ребёнка: Герасимова Наталья
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Герасимов Михаил Крест. Д. Ганькиной Васильев
Мать ребёнка: Герасимова Наталья
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Выходцева Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Герасимова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гладилова Федосья Васильева
Мать ребёнка: Герасимова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герасимова Наталья
Смерть
Неизвестно