Герасимов Василий Крест. Д. Ганькиной Козьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Василий Крест. Д. Ганькиной Козьмин

Место рождения

Баландина, Казанский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1782

Отец: Герасимов Козьма Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Иванов

Мать: Герасимова Ксения Филипова

Баландина, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Иванова Анна Васильева

Мать ребёнка: Герасимова Наталья

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Герасимов Михаил Крест. Д. Ганькиной Васильев

Мать ребёнка: Герасимова Наталья

Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Выходцева Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Герасимова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гладилова Федосья Васильева

Мать ребёнка: Герасимова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Наталья

Смерть
Неизвестно
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