Герасимов Козьма Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГерасимов Козьма Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Иванов

Герасимов Козьма Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Герасимов Иван Федоров

Мать: Герасимова Агафья Власова

Бракосочетание
31.10.1771

Жена: Герасимова Ксения Филипова

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Мария Кузьмина

Мать ребёнка: Герасимова Ксения Филипова

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Афимья Козмина

Мать ребёнка: Герасимова Ксения Филипова

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Устинья Козмина

Мать ребёнка: Герасимова Ксения Филипова

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Герасимов Тарас Крест Д. Ганькиной Кузьмин

Мать ребёнка: Герасимова Ксения Филипова

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Екатерина Козмина

Мать ребёнка: Герасимова Ксения Филипова

Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Герасимов Василий Крест. Д. Ганькиной Козьмин

Мать ребёнка: Герасимова Ксения Филипова

Баландина, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close