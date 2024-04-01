Герасимов Козьма Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Герасимов Иван Федоров
Бракосочетание
31.10.1771
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Мария Кузьмина
Мать ребёнка: Герасимова Ксения Филипова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Афимья Козмина
Мать ребёнка: Герасимова Ксения Филипова
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Устинья Козмина
Мать ребёнка: Герасимова Ксения Филипова
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Герасимов Тарас Крест Д. Ганькиной Кузьмин
Мать ребёнка: Герасимова Ксения Филипова
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Екатерина Козмина
Мать ребёнка: Герасимова Ксения Филипова
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Герасимов Василий Крест. Д. Ганькиной Козьмин
Мать ребёнка: Герасимова Ксения Филипова
Баландина, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно