Герасимова (Плесовских) Агафья Власова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1750
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Красноусова Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Герасимов Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Герасимов Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Герасимов Иван Федоров
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Каргаполова Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Герасимов Иван Федоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плесовских Елена Козьмина
Отец ребёнка: Герасимов Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно