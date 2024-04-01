Герасимова (Плесовских) Агафья Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Плесовских) Агафья Власова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Герасимов Козьма Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Иванов

Отец ребёнка: Герасимов Иван Федоров

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Красноусова Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Герасимов Иван Федоров

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Герасимов Андрей Иванов

Отец ребёнка: Герасимов Иван Федоров

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Герасимов Семен Иванов

Отец ребёнка: Герасимов Иван Федоров

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Каргаполова Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Герасимов Иван Федоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плесовских Елена Козьмина

Отец ребёнка: Герасимов Иван Федоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Иван Федоров

Смерть
Неизвестно
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