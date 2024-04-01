Герасимов Иван Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1727
Дата смерти1768
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727
Отец: Герасимов Федор
Рождение ребёнка
Около 1750
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Красноусова Агрипина Иванова
Мать ребёнка: Герасимова Агафья Власова
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Герасимова Агафья Власова
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Герасимова Агафья Власова
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Каргаполова Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Герасимова Агафья Власова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плесовских Елена Козьмина
Мать ребёнка: Герасимова Агафья Власова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1768