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Герасимов Иван Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1727

Дата смерти

1768

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1727

Отец: Герасимов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Герасимов Козьма Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Иванов

Мать ребёнка: Герасимова Агафья Власова

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Красноусова Агрипина Иванова

Мать ребёнка: Герасимова Агафья Власова

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Герасимов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Герасимова Агафья Власова

Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Герасимов Семен Иванов

Мать ребёнка: Герасимова Агафья Власова

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Каргаполова Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Герасимова Агафья Власова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плесовских Елена Козьмина

Мать ребёнка: Герасимова Агафья Власова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Агафья Власова

Смерть
1768
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