Герасимов Тарас Крест Д. Ганькиной Кузьмин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Екатерина Тарасова
Мать ребёнка: Герасимова Ирина
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Пелагея Тарасова
Мать ребёнка: Герасимова Ирина
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Борисова Екатерина Тарасова
Мать ребёнка: Герасимова Ирина
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Ирина Тарасова
Мать ребёнка: Герасимова Ирина
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Герасимов Федосей Тарасов
Мать ребёнка: Герасимова Ирина
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Герасимов Дмитрий Казак Ст. Рявкинской Тарасов
Мать ребёнка: Герасимова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Герасимова Ирина
Смерть
Неизвестно