Герасимов Тарас Крест Д. Ганькиной Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Тарас Крест Д. Ганькиной Кузьмин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Герасимов Козьма Крест. Д. Баландиной, Ильинской Вол Иванов

Мать: Герасимова Ксения Филипова

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Екатерина Тарасова

Мать ребёнка: Герасимова Ирина

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Пелагея Тарасова

Мать ребёнка: Герасимова Ирина

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Борисова Екатерина Тарасова

Мать ребёнка: Герасимова Ирина

Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Ирина Тарасова

Мать ребёнка: Герасимова Ирина

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Герасимов Федосей Тарасов

Мать ребёнка: Герасимова Ирина

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Герасимов Дмитрий Казак Ст. Рявкинской Тарасов

Мать ребёнка: Герасимова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Ирина

Смерть
Неизвестно
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