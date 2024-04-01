Борисова (Герасимова) Екатерина Тарасова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова (Герасимова) Екатерина Тарасова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Герасимов Тарас Крест Д. Ганькиной Кузьмин

Мать: Герасимова Ирина

Бракосочетание
28.01.1835

Муж: Борисов Федор Казак Р.Ганькина Андрианов

Рождение ребёнка
25.05.1835

Дочь: Агрипина Федорова

Отец ребёнка: Борисов Федор Казак Р.Ганькина Андрианов

Рождение ребёнка
02.10.1836

Дочь: Параскева Федорова

Отец ребёнка: Борисов Федор Казак Р.Ганькина Андрианов

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Иванова Соломея Федорова

Отец ребёнка: Борисов Федор Казак Р.Ганькина Андрианов

Смерть
Неизвестно
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