Борисова (Герасимова) Екатерина Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Бракосочетание
28.01.1835
Рождение ребёнка
25.05.1835
Дочь: Агрипина Федорова
Отец ребёнка: Борисов Федор Казак Р.Ганькина Андрианов
Рождение ребёнка
02.10.1836
Дочь: Параскева Федорова
Отец ребёнка: Борисов Федор Казак Р.Ганькина Андрианов
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Иванова Соломея Федорова
Отец ребёнка: Борисов Федор Казак Р.Ганькина Андрианов
Смерть
Неизвестно