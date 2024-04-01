Герасимов Дмитрий Казак Ст. Рявкинской Тарасов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти30.06.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Бракосочетание
27.01.1841
м. 20 ж. 23
Рождение ребёнка
Около 1845
Мать ребёнка: Герасимова Мелания Иванова
Военная служба
?.07.1847
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Крестьяне перешли в казачье сословие
Рождение ребёнка
02.11.1847
Дочь: Иулиания Дмитриевна
Мать ребёнка: Герасимова Мелания Иванова
Рождение ребёнка
06.07.1851
Сын: Герасимов Прокопий Дмитриев
Мать ребёнка: Герасимова Мелания Иванова
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Герасимов Порфирий Дмитриев
Мать ребёнка: Герасимова Мелания Иванова
Рождение ребёнка
02.07.1860
Дочь: Марфа Дмитриева
Мать ребёнка: Герасимова Мелания Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Герасимова Мелания Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Дмитриева
Мать ребёнка: Герасимова Мелания Иванова
Смерть
30.06.1875
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
55 лет. Чахоткой