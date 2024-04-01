Герасимова (Дюкова) Мелания Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: Дюков Иван Крест. Д. Ганькиной Кондратов
Бракосочетание
27.01.1841
м. 20 ж. 23
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Казак Ст. Рявкинской Тарасов
Рождение ребёнка
02.11.1847
Дочь: Иулиания Дмитриевна
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Казак Ст. Рявкинской Тарасов
Рождение ребёнка
06.07.1851
Сын: Герасимов Прокопий Дмитриев
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Казак Ст. Рявкинской Тарасов
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Герасимов Порфирий Дмитриев
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Казак Ст. Рявкинской Тарасов
Рождение ребёнка
02.07.1860
Дочь: Марфа Дмитриева
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Казак Ст. Рявкинской Тарасов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Дмитриева
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Казак Ст. Рявкинской Тарасов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Дмитриева
Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Казак Ст. Рявкинской Тарасов
Смерть
Неизвестно