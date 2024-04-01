Герасимова (Дюкова) Мелания Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Дюкова) Мелания Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Дюков Иван Крест. Д. Ганькиной Кондратов

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1841

Муж: Герасимов Дмитрий Казак Ст. Рявкинской Тарасов

м. 20 ж. 23
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Герасимов Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Казак Ст. Рявкинской Тарасов

Рождение ребёнка
02.11.1847

Дочь: Иулиания Дмитриевна

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Казак Ст. Рявкинской Тарасов

Рождение ребёнка
06.07.1851

Сын: Герасимов Прокопий Дмитриев

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Казак Ст. Рявкинской Тарасов

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Герасимов Порфирий Дмитриев

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Казак Ст. Рявкинской Тарасов

Рождение ребёнка
02.07.1860

Дочь: Марфа Дмитриева

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Казак Ст. Рявкинской Тарасов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Дмитриева

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Казак Ст. Рявкинской Тарасов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Дмитриева

Отец ребёнка: Герасимов Дмитрий Казак Ст. Рявкинской Тарасов

Смерть
Неизвестно
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