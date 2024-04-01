Выходцев Василий Крест. Выс. Токушинского Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова (Выходцева) Мрфа Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Выходцев Стефан Казак Пос. Токушинского Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Стефанова (Выходцева) Елизавета Васильева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно