Выходцев Василий Крест. Выс. Токушинского Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцев Василий Крест. Выс. Токушинского Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Выходцев Федор Екимов

Мать: Выходцева (Герасимова) Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова (Выходцева) Мрфа Васильева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Выходцев Стефан Казак Пос. Токушинского Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Выходцев Филип Васильев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Стефанова (Выходцева) Елизавета Васильева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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