Захарова (Выходцева) Мрфа Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Выходцева) Мрфа Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Выходцев Василий Крест. Выс. Токушинского Федоров

Мать: не указана

Бракосочетание
19.08.1873

Муж: Захаров Иван Казак Выс. Камышловского Ильин

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 23 Ж. 23
Рождение ребёнка
07.06.1874

Дочь: Павла Иванова

Отец ребёнка: Захаров Иван Казак Выс. Камышловского Ильин

Рождение ребёнка
04.07.1875

Сын: Захаров Андрей Иванов

Отец ребёнка: Захаров Иван Казак Выс. Камышловского Ильин

Рождение ребёнка
12.07.1876

Сын: Захаров Стефан Иванов

Отец ребёнка: Захаров Иван Казак Выс. Камышловского Ильин

Рождение ребёнка
21.10.1877

Дочь: Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Захаров Иван Казак Выс. Камышловского Ильин

Смерть
Неизвестно
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