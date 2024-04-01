Захарова (Выходцева) Мрфа Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Выходцев Василий Крест. Выс. Токушинского Федоров
Бракосочетание
19.08.1873
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 23 Ж. 23
Рождение ребёнка
07.06.1874
Дочь: Павла Иванова
Отец ребёнка: Захаров Иван Казак Выс. Камышловского Ильин
Рождение ребёнка
04.07.1875
Отец ребёнка: Захаров Иван Казак Выс. Камышловского Ильин
Рождение ребёнка
12.07.1876
Отец ребёнка: Захаров Иван Казак Выс. Камышловского Ильин
Рождение ребёнка
21.10.1877
Дочь: Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Захаров Иван Казак Выс. Камышловского Ильин
Смерть
Неизвестно