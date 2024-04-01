Захаров Иван Казак Выс. Камышловского Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Бракосочетание
19.08.1873
Жена: Захарова Мрфа Васильева
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 23 Ж. 23
Рождение ребёнка
07.06.1874
Дочь: Павла Иванова
Мать ребёнка: Захарова Мрфа Васильева
Рождение ребёнка
04.07.1875
Мать ребёнка: Захарова Мрфа Васильева
Рождение ребёнка
12.07.1876
Мать ребёнка: Захарова Мрфа Васильева
Рождение ребёнка
21.10.1877
Дочь: Елизавета Иванова
Мать ребёнка: Захарова Мрфа Васильева
Смерть
Неизвестно