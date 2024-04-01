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Захаров Иван Казак Выс. Камышловского Ильин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Захаров Илья Дмитриевич

Мать: Захарова Ефросинья Гавриловна

Бракосочетание
19.08.1873

Жена: Захарова Мрфа Васильева

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
М. 23 Ж. 23
Рождение ребёнка
07.06.1874

Дочь: Павла Иванова

Мать ребёнка: Захарова Мрфа Васильева

Рождение ребёнка
04.07.1875

Сын: Захаров Андрей Иванов

Мать ребёнка: Захарова Мрфа Васильева

Рождение ребёнка
12.07.1876

Сын: Захаров Стефан Иванов

Мать ребёнка: Захарова Мрфа Васильева

Рождение ребёнка
21.10.1877

Дочь: Елизавета Иванова

Мать ребёнка: Захарова Мрфа Васильева

Смерть
Неизвестно
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