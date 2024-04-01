Выходцев Федор Екимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.05.1834
Сын: Выходцев Михаил Казак Выс. Рявкинского Федоров
Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Васильева
Бракосочетание
28.01.1835
Рождение ребёнка
24.03.1836
Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Васильева
Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.04.1837
Дочь: Пелагия Федорова
Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
04.01.1839
Дочь: Васса Федорова
Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Около 1851
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ташланова Ефросинья Федорова
Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров
Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выходцев Василий Крест. Выс. Токушинского Федоров
Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коркина Анисья Федорова
Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно