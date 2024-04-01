Выходцев Федор Екимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВыходцев Федор Екимов

Выходцев Федор Екимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Около 1802 г.р.

Жена

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Выходцев Еким Крест. Д.Токушинской Андреев

Мать: Выходцева 1, Гусельникова 2 Параскева Никифорова

Рождение ребёнка
Около ?.05.1834

Сын: Выходцев Михаил Казак Выс. Рявкинского Федоров

Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Васильева

Бракосочетание
28.01.1835

Жена: Выходцева Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
24.03.1836

Сын: Выходцев Гавриил Федоров

Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Васильева

Токуши, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
20.04.1837

Дочь: Пелагия Федорова

Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
04.01.1839

Дочь: Васса Федорова

Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Выходцев Василий Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. 2? Федоров

Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ташланова Ефросинья Федорова

Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Николай Крест. Д. Токушинской Федоров

Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Василий Крест. Выс. Токушинского Федоров

Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Косма? Федоров

Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Георгий Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Федоров

Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коркина Анисья Федорова

Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Спиридон Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Федоров

Мать ребёнка: Выходцева Евдокия Васильева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close