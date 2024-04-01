Выходцева 1, Гусельникова 2 (Гордеева) Параскева Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВыходцева 1, Гусельникова 2 (Гордеева) Параскева Никифорова

Выходцева 1, Гусельникова 2 (Гордеева) Параскева Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Гордеев Никифор Крест. Д. Белой

Мать: не указана

Бракосочетание
11.07.1821

Муж: Выходцев Еким Крест. Д.Токушинской Андреев

м. 24 вторым браком ж. 20
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Ефросинья Екимова

Отец ребёнка: Выходцев Еким Крест. Д.Токушинской Андреев

Рождение ребёнка
20.11.1832

Сын: Выходцев Григорий Казак Выс. Токушенского Екимов

Отец ребёнка: Выходцев Еким Крест. Д.Токушинской Андреев

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Александра Екимова

Отец ребёнка: Выходцев Еким Крест. Д.Токушинской Андреев

Рождение ребёнка
26.05.1836

Дочь: Феодосия Екимова

Отец ребёнка: Выходцев Еким Крест. Д.Токушинской Андреев

Бракосочетание
22.01.1843

Муж: Гусельников Аврам Крест. Д. Глубокой, Соколовской Вол. Марков

м. 31 ж.40+ оба вторым браком
Рождение ребёнка
28.07.1844

Дочь: Серафима Абрамова

Отец ребёнка: Гусельников Аврам Крест. Д. Глубокой, Соколовской Вол. Марков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фекла Екимова

Отец ребёнка: Выходцев Еким Крест. Д.Токушинской Андреев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Федор Екимов

Отец ребёнка: Выходцев Еким Крест. Д.Токушинской Андреев

Смерть
Неизвестно
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