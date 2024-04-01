Выходцева 1, Гусельникова 2 (Гордеева) Параскева Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1802
Отец: Гордеев Никифор Крест. Д. Белой
Бракосочетание
11.07.1821
м. 24 вторым браком ж. 20
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Ефросинья Екимова
Отец ребёнка: Выходцев Еким Крест. Д.Токушинской Андреев
Рождение ребёнка
20.11.1832
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Александра Екимова
Отец ребёнка: Выходцев Еким Крест. Д.Токушинской Андреев
Рождение ребёнка
26.05.1836
Дочь: Феодосия Екимова
Отец ребёнка: Выходцев Еким Крест. Д.Токушинской Андреев
Бракосочетание
22.01.1843
м. 31 ж.40+ оба вторым браком
Рождение ребёнка
28.07.1844
Дочь: Серафима Абрамова
Отец ребёнка: Гусельников Аврам Крест. Д. Глубокой, Соколовской Вол. Марков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фекла Екимова
Отец ребёнка: Выходцев Еким Крест. Д.Токушинской Андреев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Выходцев Еким Крест. Д.Токушинской Андреев
Смерть
Неизвестно