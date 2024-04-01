Выходцев Василий Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. 2? Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Выходцев Федор Екимов
Бракосочетание
27.01.1875
Рождение ребёнка
26.05.1875
Мать ребёнка: Выходцева Анастасия Лукина
Рождение ребёнка
19.07.1876
Мать ребёнка: Выходцева Анастасия Лукина
Рождение ребёнка
03.09.1877
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Выходцева Анастасия Лукина
Рождение ребёнка
Около 1888
Рождение ребёнка
Около 1989
Дочь: Грищенко Параскева Васильева
Мать ребёнка: Выходцева Анастасия Лукина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно