Выходцев Василий Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. 2? Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцев Василий Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. 2? Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Выходцев Федор Екимов

Мать: Выходцева Евдокия Васильева

Бракосочетание
27.01.1875

Жена: Выходцева Анастасия Лукина

Рождение ребёнка
26.05.1875

Сын: Выходцев Никита Васильев

Мать ребёнка: Выходцева Анастасия Лукина

Рождение ребёнка
19.07.1876

Сын: Выходцев Илья Васильев

Мать ребёнка: Выходцева Анастасия Лукина

Рождение ребёнка
03.09.1877

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Выходцева Анастасия Лукина

Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Выходцев Гавриил Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Васильев

Мать ребёнка: Выходцева Анастасия Лукина

Рождение ребёнка
Около 1989

Дочь: Грищенко Параскева Васильева

Мать ребёнка: Выходцева Анастасия Лукина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выходцев Петр Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Васильев

Мать ребёнка: Выходцева Анастасия Лукина

Смерть
Неизвестно
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