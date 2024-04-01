Выходцев Петр Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1901
Дочь: Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Выходцева Васса Виссарионова
Метлишино, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
25.11.1903
Дочь: Августа Петрова
Мать ребёнка: Выходцева Васса Виссарионова
Рождение ребёнка
24.12.1905
Мать ребёнка: Выходцева Васса Виссарионова
Рождение ребёнка
19.04.1907
Сын: Выходцев Иван Петров
Мать ребёнка: Выходцева Васса Виссарионова
Рождение ребёнка
Около ?.05.1910
Мать ребёнка: Выходцева Васса Виссарионова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно