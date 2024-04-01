Выходцева (Стефанова?) Васса Виссарионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1901
Дочь: (Выходцева) Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Выходцев Петр Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Васильев
Метлишино, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
25.11.1903
Рождение ребёнка
24.12.1905
Рождение ребёнка
19.04.1907
Рождение ребёнка
Около ?.05.1910
Смерть
Неизвестно