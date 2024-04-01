Выходцева (Стефанова?) Васса Виссарионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выходцева (Стефанова?) Васса Виссарионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выходцев Петр Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Васильев

Рождение ребёнка
16.02.1901

Дочь: (Выходцева) Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Выходцев Петр Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Васильев

Метлишино, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
25.11.1903

Дочь: (Выходцева) Августа Петрова

Отец ребёнка: Выходцев Петр Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Васильев

Рождение ребёнка
24.12.1905

Сын: Выходцев Стефан Петров

Отец ребёнка: Выходцев Петр Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Васильев

Рождение ребёнка
19.04.1907

Сын: Выходцев Иван Петров

Отец ребёнка: Выходцев Петр Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Васильев

Рождение ребёнка
Около ?.05.1910

Сын: Выходцев Георгий Петров

Отец ребёнка: Выходцев Петр Крест. Д. Метлишной, Красноярской Вол. Васильев

Смерть
Неизвестно

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