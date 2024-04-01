Ташланова (Выходцева ?) Ефросинья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташланова (Выходцева ?) Ефросинья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.06.1915

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Выходцев Федор Екимов

Мать: Выходцева Евдокия Васильева

Бракосочетание
Около 1861

Муж: Ташланов Лев Казак Ст. Полуденной Евдокимов

Рождение ребёнка
24.01.1862

Дочь: Ксения Львова

Отец ребёнка: Ташланов Лев Казак Ст. Полуденной Евдокимов

Рождение ребёнка
23.11.1872

Сын: Ташланов Григорий Львов

Отец ребёнка: Ташланов Лев Казак Ст. Полуденной Евдокимов

Рождение ребёнка
07.04.1875

Сын: Ташланов Георгий Львов

Отец ребёнка: Ташланов Лев Казак Ст. Полуденной Евдокимов

Рождение ребёнка
16.02.1879

Сын: Ташланов Федор Львов

Отец ребёнка: Ташланов Лев Казак Ст. Полуденной Евдокимов

Рождение ребёнка
21.01.1880

Дочь: Ксения Львова

Отец ребёнка: Ташланов Лев Казак Ст. Полуденной Евдокимов

Смерть
29.06.1915
вдова, от старости
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