Ташланова (Выходцева ?) Ефросинья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.06.1915
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Выходцев Федор Екимов
Бракосочетание
Около 1861
Рождение ребёнка
24.01.1862
Дочь: Ксения Львова
Отец ребёнка: Ташланов Лев Казак Ст. Полуденной Евдокимов
Рождение ребёнка
23.11.1872
Отец ребёнка: Ташланов Лев Казак Ст. Полуденной Евдокимов
Рождение ребёнка
07.04.1875
Отец ребёнка: Ташланов Лев Казак Ст. Полуденной Евдокимов
Рождение ребёнка
16.02.1879
Сын: Ташланов Федор Львов
Отец ребёнка: Ташланов Лев Казак Ст. Полуденной Евдокимов
Рождение ребёнка
21.01.1880
Дочь: Ксения Львова
Отец ребёнка: Ташланов Лев Казак Ст. Полуденной Евдокимов
Смерть
29.06.1915
вдова, от старости