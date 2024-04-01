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Ташланов Лев Казак Ст. Полуденной Евдокимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

24.05.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Ташланов Евдоким Казак Ст. Рявкинской Иванов

Мать: Ташланова (Фоминцова) Дарья I Жена Мисайлова

Бракосочетание
Около 1861

Жена: Ташланова (Выходцева ?) Ефросинья Федорова

Рождение ребёнка
24.01.1862

Дочь: (Ташланова) Ксения Львова

Мать ребёнка: Ташланова (Выходцева ?) Ефросинья Федорова

Рождение ребёнка
23.11.1872

Сын: Ташланов Григорий Львов

Мать ребёнка: Ташланова (Выходцева ?) Ефросинья Федорова

Рождение ребёнка
07.04.1875

Сын: Ташланов Георгий Львов

Мать ребёнка: Ташланова (Выходцева ?) Ефросинья Федорова

Рождение ребёнка
16.02.1879

Сын: Ташланов Федор Львов

Мать ребёнка: Ташланова (Выходцева ?) Ефросинья Федорова

Рождение ребёнка
21.01.1880

Дочь: (Ташланова) Ксения Львова

Мать ребёнка: Ташланова (Выходцева ?) Ефросинья Федорова

Смерть
24.05.1883
43 года, чахотка

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