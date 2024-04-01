Ташланов Лев Казак Ст. Полуденной Евдокимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1840
Дата смерти24.05.1883
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Бракосочетание
Около 1861
Рождение ребёнка
24.01.1862
Дочь: (Ташланова) Ксения Львова
Мать ребёнка: Ташланова (Выходцева ?) Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
23.11.1872
Мать ребёнка: Ташланова (Выходцева ?) Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
07.04.1875
Мать ребёнка: Ташланова (Выходцева ?) Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
16.02.1879
Сын: Ташланов Федор Львов
Мать ребёнка: Ташланова (Выходцева ?) Ефросинья Федорова
Рождение ребёнка
21.01.1880
Дочь: (Ташланова) Ксения Львова
Мать ребёнка: Ташланова (Выходцева ?) Ефросинья Федорова
Смерть
24.05.1883
43 года, чахотка