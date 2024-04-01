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Ташланов Евдоким Казак Ст. Рявкинской Иванов

Место рождения

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

22.01.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Ташланов Иван Степанов

Мать: Ташланова Параскева

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Выходцева (Ташланова?) Акилина Евдокимова

Мать ребёнка: Ташланова (Фоминцова) Дарья I Жена Мисайлова

Бракосочетание
08.02.1837

Жена: Ташланова (Фоминцова) Дарья I Жена Мисайлова

Рождение ребёнка
?.06.1837

Сын: Ташланов Петр Евдокимов

Мать ребёнка: Ташланова (Фоминцова) Дарья I Жена Мисайлова

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Ташланов Леонтий Евдокимов

Мать ребёнка: Ташланова (Фоминцова) Дарья I Жена Мисайлова

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Ташланов Лев Казак Ст. Полуденной Евдокимов

Мать ребёнка: Ташланова (Фоминцова) Дарья I Жена Мисайлова

Рождение ребёнка
20.06.1842

Сын: Ташланов Мефодий Евдокимов

Мать ребёнка: Ташланова (Фоминцова) Дарья I Жена Мисайлова

Рождение ребёнка
21.10.1843

Сын: Ташланов Иларион Евдокимов

Мать ребёнка: Ташланова (Фоминцова) Дарья I Жена Мисайлова

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Севрюгина (Ташланова) Елена Евдокимова

Мать ребёнка: Ташланова (Фоминцова) Дарья I Жена Мисайлова

Военная служба
1848
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Причислен к казачьему сословию в связи с образованием залинейного полка
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Ташланов Симеон Евдокимов

Мать ребёнка: Ташланова (Фоминцова) Дарья I Жена Мисайлова

Бракосочетание
18.01.1853

Жена: Ташланова (Иванова) Фоманда Павлова

М.37 вторым браком ж 22 года сиротствующая казачья дочь
Смерть
22.01.1875
59 лет от чахотки

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