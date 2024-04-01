Ташланов Евдоким Казак Ст. Рявкинской Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти22.01.1875
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Ташланов Иван Степанов
Мать: Ташланова Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1837
Рождение ребёнка
?.06.1837
Мать ребёнка: Ташланова (Фоминцова) Дарья I Жена Мисайлова
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Ташланов Леонтий Евдокимов
Мать ребёнка: Ташланова (Фоминцова) Дарья I Жена Мисайлова
Рождение ребёнка
Около 1840
Рождение ребёнка
20.06.1842
Сын: Ташланов Мефодий Евдокимов
Мать ребёнка: Ташланова (Фоминцова) Дарья I Жена Мисайлова
Рождение ребёнка
21.10.1843
Сын: Ташланов Иларион Евдокимов
Мать ребёнка: Ташланова (Фоминцова) Дарья I Жена Мисайлова
Рождение ребёнка
Около 1845
Военная служба
1848
Ганькино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Причислен к казачьему сословию в связи с образованием залинейного полка
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Ташланов Симеон Евдокимов
Мать ребёнка: Ташланова (Фоминцова) Дарья I Жена Мисайлова
Бракосочетание
18.01.1853
М.37 вторым браком ж 22 года сиротствующая казачья дочь
Смерть
22.01.1875
59 лет от чахотки