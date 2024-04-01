Ташланов Григорий Львов
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1872
Дата смертиДо 1928
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1872
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
28.10.1898
м. 26 ж. 16. муж записан как Григорий Леонтьев, но в последующем встречается Григорий Львов и Агафья Дмитриева (кроме рождения Павла Григорьева 22.12.899) возраст у обоих совпадает с возрастом венчающ... Показать все
Рождение ребёнка
22.12.1899
Мать ребёнка: Ташланова (Прянишникова) Агафья Дмитриева
Рождение ребёнка
13.10.1902
Дочь: (Ташланова) Параскева Григорьева
Мать ребёнка: Ташланова (Прянишникова) Агафья Дмитриева
Рождение ребёнка
27.01.1906
Дочь: (Ташланова) Мария Григорьева
Мать ребёнка: Ташланова (Прянишникова) Агафья Дмитриева
Рождение ребёнка
14.09.1907
Дочь: (Ташланова) Людмила Григорьева
Мать ребёнка: Ташланова (Прянишникова) Агафья Дмитриева
Рождение ребёнка
19.08.1913
Сын: Ташланов Андрей Григорьев
Мать ребёнка: Ташланова (Прянишникова) Агафья Дмитриева
Рождение ребёнка
04.05.1916
Мать ребёнка: Ташланова (Прянишникова) Агафья Дмитриева
Смерть
До 1928
Береке, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область