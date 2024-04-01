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Ташланов Григорий Львов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1872

Дата смерти

До 1928

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1872

Отец: Ташланов Лев Казак Ст. Полуденной Евдокимов

Мать: Ташланова (Выходцева ?) Ефросинья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ташланова (Прянишникова) Агафья Дмитриева

Бракосочетание
28.10.1898

Жена: Ташланова (Прянишникова) Агафья Дмитриева

м. 26 ж. 16. муж записан как Григорий Леонтьев, но в последующем встречается Григорий Львов и Агафья Дмитриева (кроме рождения Павла Григорьева 22.12.899) возраст у обоих совпадает с возрастом венчающ... Показать все
Рождение ребёнка
22.12.1899

Сын: Ташланов Павел Григорьев

Мать ребёнка: Ташланова (Прянишникова) Агафья Дмитриева

Рождение ребёнка
13.10.1902

Дочь: (Ташланова) Параскева Григорьева

Мать ребёнка: Ташланова (Прянишникова) Агафья Дмитриева

Рождение ребёнка
27.01.1906

Дочь: (Ташланова) Мария Григорьева

Мать ребёнка: Ташланова (Прянишникова) Агафья Дмитриева

Рождение ребёнка
14.09.1907

Дочь: (Ташланова) Людмила Григорьева

Мать ребёнка: Ташланова (Прянишникова) Агафья Дмитриева

Рождение ребёнка
19.08.1913

Сын: Ташланов Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Ташланова (Прянишникова) Агафья Дмитриева

Рождение ребёнка
04.05.1916

Сын: Ташланов Иван Григорьев

Мать ребёнка: Ташланова (Прянишникова) Агафья Дмитриева

Смерть
До 1928
Береке, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

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