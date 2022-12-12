Васса Ивановна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Иван Степанович
Мать: Агафия Федоровна
Бракосочетание
26.04.1801
Муж: Илья Иванович
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.03.1805
Дочь: Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Илья Иванович
Бракосочетание
09.02.1806
Муж: Николай Павлович
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ефим Николаевич
Отец ребёнка: Николай Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно