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Васса Ивановна

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Место рождения

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Иван Степанович

Мать: Агафия Федоровна

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
26.04.1801

Муж: Илья Иванович

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.03.1805

Дочь: Дарья Ильинична

Отец ребёнка: Илья Иванович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.02.1806

Муж: Николай Павлович

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ефим Николаевич

Отец ребёнка: Николай Павлович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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