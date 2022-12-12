Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Степанович

Иван Степанович

avatar

Место рождения

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Степан Андреевич

Мать: Дарья Дорофеевна

Жизнейка, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Агафия Федоровна

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Агафия Федоровна

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Агафия Федоровна

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close