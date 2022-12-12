Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Степан Андреевич
Мать: Дарья Дорофеевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Агафия Федоровна
Рождение ребёнка
1793
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Агафия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно