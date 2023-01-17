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Илья Иванович

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

13.01.1806

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Иван Федорович

Мать: Евдокия Алексеевна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
26.04.1801

Жена: Васса Ивановна

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.03.1805

Дочь: Дарья Ильинична

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
13.01.1806
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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