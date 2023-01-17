Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти13.01.1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Иван Федорович
Мать: Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
26.04.1801
Жена: Васса Ивановна
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
19.03.1805
Дочь: Дарья Ильинична
Мать ребёнка: Васса Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.01.1806