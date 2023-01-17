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Иван Федорович

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.10.1748

Дата смерти

Между 1796 и 1801

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1748

Отец: Федор Григорьевич

Мать: Матрона Ивановна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
04.10.1748
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Елена Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Козма Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агриппина Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Илья Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Алексеевна

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1796 и 1801
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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