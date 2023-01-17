Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения04.10.1748
Дата смертиМежду 1796 и 1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1748
Отец: Федор Григорьевич
Мать: Матрона Ивановна
Крещение
04.10.1748
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Елена Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Козма Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агриппина Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1787
Сын: Илья Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Алексеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1796 и 1801