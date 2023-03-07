Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Алексей Тимофеевич
Мать: Акилина Гурьевна
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Козма Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федорович
Рождение ребёнка
1787
Сын: Илья Иванович
Отец ребёнка: Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно