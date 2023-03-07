Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Алексеевна

Евдокия Алексеевна

avatar

Место рождения

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Алексей Тимофеевич

Мать: Акилина Гурьевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Козма Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федорович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Илья Иванович

Отец ребёнка: Иван Федорович

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федорович

Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close