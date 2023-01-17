Акилина Гурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкилина Гурьевна

Акилина Гурьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1728 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.1748

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.07.1750

Сын: Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.11.1752

Сын: Козма Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1772
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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