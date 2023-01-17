Акилина Гурьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смерти1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1748
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
16.07.1750
Сын: Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.11.1752
Сын: Козма Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1772