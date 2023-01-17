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Козма Алексеевич

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Место рождения

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.11.1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1728 г.р.

Мать

1725 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1752

Отец: Алексей Тимофеевич

Мать: Акилина Гурьевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
12.11.1752
Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы, Княжево, село, Княжевская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Федяево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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