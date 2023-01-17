Козма Алексеевич
Место рождения
Дата рождения12.11.1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1752
Отец: Алексей Тимофеевич
Мать: Акилина Гурьевна
Крещение
12.11.1752
Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы, Княжево, село, Княжевская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Федяево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно