Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения16.07.1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1750
Отец: Алексей Тимофеевич
Мать: Акилина Гурьевна
Крещение
16.07.1750
Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы, Княжево, село, Княжевская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Параскева Сергеевна
Мать ребёнка: Мавра Павловна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Феофилакт Сергеевич
Мать ребёнка: Мавра Павловна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Иулитта Сергеевна
Мать ребёнка: Мавра Павловна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Мавра Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Павловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно