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Сергей Алексеевич

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Место рождения

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

16.07.1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1750

Отец: Алексей Тимофеевич

Мать: Акилина Гурьевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
16.07.1750
Церковь Благовещенья Пресвятой Богородицы, Княжево, село, Княжевская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Параскева Сергеевна

Мать ребёнка: Мавра Павловна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Феофилакт Сергеевич

Мать ребёнка: Мавра Павловна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Иулитта Сергеевна

Мать ребёнка: Мавра Павловна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Мавра Павловна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Павловна

Место жительства
Неизвестно
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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