Мавра Павловна
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Параскева Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Феофилакт Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Иулитта Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
1779
Сын: Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно