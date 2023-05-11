Мавра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Павловна

Место рождения

Кушалино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Кушалино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Параскева Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Алексеевич

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Феофилакт Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Алексеевич

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Иулитта Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Алексеевич

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Алексеевич

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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