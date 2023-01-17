Алексей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Тимофей Никифорович
Мать: Васса Зиновьевна
Рождение ребёнка
06.08.1748
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Акилина Гурьевна
Рождение ребёнка
16.07.1750
Сын: Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Акилина Гурьевна
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Акилина Гурьевна
Рождение ребёнка
12.11.1752
Сын: Козма Алексеевич
Мать ребёнка: Акилина Гурьевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Акилина Гурьевна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Акилина Гурьевна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Акилина Гурьевна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Параскева Алексеевна
Мать ребёнка: Акилина Гурьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Гурьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1767