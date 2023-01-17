Алексей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Тимофеевич

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Место рождения

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Тимофей Никифорович

Мать: Васса Зиновьевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.08.1748

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Акилина Гурьевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.07.1750

Сын: Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Акилина Гурьевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Акилина Гурьевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.11.1752

Сын: Козма Алексеевич

Мать ребёнка: Акилина Гурьевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Акилина Гурьевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Акилина Гурьевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Акилина Гурьевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1767

Дочь: Параскева Алексеевна

Мать ребёнка: Акилина Гурьевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Гурьевна

Место жительства
Неизвестно
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1767
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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