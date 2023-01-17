Дарья Ильинична
Место рождения
Дата рождения19.03.1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.03.1805
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемники | Иван Степанов (Сивцово) | Агрипина Иванова (Степаниха)
Рождение
19.03.1805
Отец: Илья Иванович
Мать: Васса Ивановна
Бракосочетание
25.04.1824
Муж: Степан Иванович
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Поручитель | Деревни Белюкова крестьянин Иван Савастианов
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анисия Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анисия Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Домника Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Елена Степановна
Отец ребёнка: Степан Иванович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Петр Степанович
Отец ребёнка: Степан Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно