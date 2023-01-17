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Дарья Ильинична

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

19.03.1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.03.1805
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Восприемники | Иван Степанов (Сивцово) | Агрипина Иванова (Степаниха)
Рождение
19.03.1805

Отец: Илья Иванович

Мать: Васса Ивановна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
25.04.1824

Муж: Степан Иванович

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Поручитель | Деревни Белюкова крестьянин Иван Савастианов
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анисия Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анисия Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Домника Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Елена Степановна

Отец ребёнка: Степан Иванович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1839

Сын: Петр Степанович

Отец ребёнка: Степан Иванович

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Место жительства
Неизвестно
Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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