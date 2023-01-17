Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1806
Жена: Васса Ивановна
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ефим Николаевич
Мать ребёнка: Васса Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно