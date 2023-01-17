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Николай Павлович

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Место рождения

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1781 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Киселкино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.02.1806

Жена: Васса Ивановна

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ефим Николаевич

Мать ребёнка: Васса Ивановна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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