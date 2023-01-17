Агафия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Федор Фомич
Мать: Евдокия Юрьевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Петр Иванович
Отец ребёнка: Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно