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Агафия Федоровна

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Место рождения

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Федор Фомич

Мать: Евдокия Юрьевна

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Степанович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Степанович

Место жительства
Неизвестно
Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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