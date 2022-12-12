Евдокия Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти1766
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Федор Фомич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Василий Федорович
Отец ребёнка: Федор Фомич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Яков Федорович
Отец ребёнка: Федор Фомич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Агафия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Фомич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1766