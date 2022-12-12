Евдокия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Юрьевна

Евдокия Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

1766

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Федор Фомич

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Василий Федорович

Отец ребёнка: Федор Фомич

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Яков Федорович

Отец ребёнка: Федор Фомич

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Агафия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Фомич

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Фомич

Место жительства
Неизвестно
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1766
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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