Федор Фомич
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Фома Ефимович
Мать: Марфа Евтихиевна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Юрьевна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Василий Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Юрьевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Яков Федорович
Мать ребёнка: Евдокия Юрьевна
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Агафия Федоровна
Мать ребёнка: Евдокия Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Юрьевна
Смерть
Неизвестно