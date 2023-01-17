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Федор Фомич

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Место рождения

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1720

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Фома Ефимович

Мать: Марфа Евтихиевна

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Юрьевна

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Василий Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Юрьевна

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Яков Федорович

Мать ребёнка: Евдокия Юрьевна

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Агафия Федоровна

Мать ребёнка: Евдокия Юрьевна

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Юрьевна

Смерть
Неизвестно
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