Марфа Евтихиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смерти1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фома Ефимович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1720
Сын: Федор Фомич
Отец ребёнка: Фома Ефимович
Рождение ребёнка
1727
Сын: Иван Фомич
Отец ребёнка: Фома Ефимович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Андрей Фомич
Отец ребёнка: Фома Ефимович
Смерть
1778