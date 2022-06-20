Марфа Евтихиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Евтихиевна

Марфа Евтихиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1701 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фома Ефимович

Место жительства
Неизвестно
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1720

Сын: Федор Фомич

Отец ребёнка: Фома Ефимович

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Иван Фомич

Отец ребёнка: Фома Ефимович

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Андрей Фомич

Отец ребёнка: Фома Ефимович

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1778
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.