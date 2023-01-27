Карпова (Ермолаева) Федора Ивановна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиДо 1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Восприемник
28.01.1911
Воря-Богородское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/6df630cf-aa74-4e61-bf63-50d60c224120/64 Федор у Гусев Павел Иванович + Пелагея Ивановна https://familio.org/persons/f1f96763-cfa2-43b2-807a-6a65e7562b8c
Рождение ребёнка
14.04.1923
Дочь: (Карпова) Валентина Осиповна
Отец ребёнка: Карпов Осип Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1926
Дочь: Васильева (Карпова) Зинаида Осиповна
Отец ребёнка: Карпов Осип Иванович
Смерть
До 1970