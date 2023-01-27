Карпова (Ермолаева) Федора Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Ермолаева) Федора Ивановна

Место рождения

Царёво, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

До 1970

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Ермолаев Иван Андреевич

Мать: Ермолаева Екатерина Ивановна

Царёво, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Восприемник
28.01.1911
Воря-Богородское, Щёлковский муниципальный район, Московская область
https://ya.ru/archive/catalog/6df630cf-aa74-4e61-bf63-50d60c224120/64 Федор у Гусев Павел Иванович + Пелагея Ивановна https://familio.org/persons/f1f96763-cfa2-43b2-807a-6a65e7562b8c
Рождение ребёнка
14.04.1923

Дочь: (Карпова) Валентина Осиповна

Отец ребёнка: Карпов Осип Иванович

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.05.1926

Дочь: Васильева (Карпова) Зинаида Осиповна

Отец ребёнка: Карпов Осип Иванович

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
До 1970
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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