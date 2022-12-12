деревня Воря-Богородское, деревня Воря-Богородское, Щёлковский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Воря-Богородское

Щёлковский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Богородский уезд
911Богородское, с. каз.при р. Воре.30172093110
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Богородский уезд, Ивановская волость
316. Богородское-Воря и Никольское-Воря (Богородская мещанская Слобода), сельцо бывшее государственное, при речке Воре, дворов 58, жителей 255, 3 лавки, бумаго-ткацкая фа Показать все

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Богородский уезд, Ивановская волость
С-цо Воре-Богородское 2872042Трактир, казенная дача, квартира лесничего Богородского лесничества.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Щелковский район
21952Воря-Богородскоедеревня56°03'с.ш.38°10'в.д.O-37-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Щёлковский муниципальный район, Огудневское сельское поселение
46659422111д Воря-Богородскоедеревня
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