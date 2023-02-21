Ермолаева Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

До 1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1860 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Карпова Федора Ивановна

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Андреевич

Царёво, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Иван Андреевич

Смерть
До 1940
Щелковский р-н, Московская область, Россия
возможно Царёво, Московская область
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