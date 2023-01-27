Ермолаева Екатерина Ивановна
женский, родилась До 1857
умерла До 1940, Щелковский р-н, Московская область, Россия
Супруги
Ермолаев Иван Андреевич06.01.1850 г.р.
Дети
Карпова (Ермолаева) Федора Ивановна1887 г.р.
Гусева (Ермолаева) Пелагея ИвановнаДо 1892 г.р.Показать еще 1
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Рождение
До 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Карпова (Ермолаева) Федора Ивановна
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Андреевич
Царёво, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
До 1892
Дочь: Гусева (Ермолаева) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
До 1895
Дочь: (Ермолаева) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Андреевич
Царёво, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
До 1940
Щелковский р-н, Московская область, Россия