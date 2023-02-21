Ермолаева Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1857
Дата смертиДо 1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Карпова Федора Ивановна
Отец ребёнка: Ермолаев Иван Андреевич
Царёво, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1940
Щелковский р-н, Московская область, Россия
возможно Царёво, Московская область