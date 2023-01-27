Ермолаева Екатерина Ивановна До 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Ермолаева Екатерина Ивановна

Автор
НС
См Н.

женский, родилась До 1857

умерла До 1940, Щелковский р-н, Московская область, Россия

Супруги
Ермолаев Иван Андреевич06.01.1850 г.р.
Дети
Карпова (Ермолаева) Федора Ивановна1887 г.р.
Гусева (Ермолаева) Пелагея ИвановнаДо 1892 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Карпова (Ермолаева) Федора Ивановна

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Андреевич

Царёво, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Рождение ребёнка
До 1892

Дочь: Гусева (Ермолаева) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
До 1895

Дочь: (Ермолаева) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ермолаев Иван Андреевич

Царёво, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Смерть
До 1940
Щелковский р-н, Московская область, Россия

возможно Царёво, Московская область

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