Карпов Осип Иванович
Место рождения
Дата рождения30.03.1887
Дата смертиОколо 1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1887
Отец: Карпов Иван Карпович
Мать: Карпова Анисия Андреевна
Рождение ребёнка
14.04.1923
Дочь: Валентина Осиповна
Мать ребёнка: Карпова Федора Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1926
Дочь: Васильева Зинаида Осиповна
Мать ребёнка: Карпова Федора Ивановна
Смерть
Около 1965