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Карпов Осип Иванович

Место рождения

Щеглово, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

30.03.1887

Дата смерти

Около 1965

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1887

Отец: Карпов Иван Карпович

Мать: Карпова Анисия Андреевна

Щеглово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.04.1923

Дочь: Валентина Осиповна

Мать ребёнка: Карпова Федора Ивановна

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.05.1926

Дочь: Васильева Зинаида Осиповна

Мать ребёнка: Карпова Федора Ивановна

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
Около 1965
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
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