Ермолаев Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

До 1950

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: Ермолаев Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Карпова Федора Ивановна

Мать ребёнка: Ермолаева Екатерина Ивановна

Царёво, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Екатерина Ивановна

Смерть
До 1950
возможно Царёво, Московская область
возможно Царёво, Московская область
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