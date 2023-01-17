Ермолаев Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиДо 1950
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: Ермолаев Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Карпова Федора Ивановна
Мать ребёнка: Ермолаева Екатерина Ивановна
Царёво, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1950
возможно Царёво, Московская область
возможно Царёво, Московская область