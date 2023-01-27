Васильева (Карпова) Зинаида Осиповна 01.05.1926 — найти родственников по фамилии на Familio

Васильева (Карпова) Зинаида Осиповна

Автор
НС
См Н.

женский, родилась 01.05.1926, Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

умерла 1998, Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Отец
Карпов Осип Иванович30.03.1887 г.р.
Мать
Карпова (Ермолаева) Федора Ивановна1887 г.р.
Супруги
Васильев Юрий Сергеевич1924 г.р.
Дети
Васильев Владимир Юрьевич20.07.1944 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1926

Отец: Карпов Осип Иванович

Мать: Карпова (Ермолаева) Федора Ивановна

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Юрий Сергеевич

Рождение ребёнка
20.07.1944

Сын: Васильев Владимир Юрьевич

Отец ребёнка: Васильев Юрий Сергеевич

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Смерть
1998
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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