Васильева (Карпова) Зинаида Осиповна
женский, родилась 01.05.1926, Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
умерла 1998, Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
ОтецКарпов Осип Иванович30.03.1887 г.р.
МатьКарпова (Ермолаева) Федора Ивановна1887 г.р.
Супруги
Васильев Юрий Сергеевич1924 г.р.
Дети
Васильев Владимир Юрьевич20.07.1944 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.07.1944
Сын: Васильев Владимир Юрьевич
Отец ребёнка: Васильев Юрий Сергеевич
Смерть
1998