Чванова (Толшмякова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧванова (Толшмякова) Татьяна

Чванова (Толшмякова) Татьяна

Место рождения

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

29.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1959

Отец: Толшмяков Николай

Мать: Толшмякова (Зубенина) Вера

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Развод
Неизвестно

Муж: Чванов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чванов Андрей

Рождение ребёнка
15.08.1985

Дочь: Горбунова (Чванова) Елена

Отец ребёнка: Чванов Андрей

Рождение ребёнка
23.02.1987

Сын: Чванов Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Чванов Андрей

Пермь, Пермский, Пермский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.