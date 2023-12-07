Чванова (Толшмякова) Татьяна
Место рождения
Дата рождения29.03.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1959
Отец: Толшмяков Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Чванов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чванов Андрей
Рождение ребёнка
15.08.1985
Дочь: Горбунова (Чванова) Елена
Отец ребёнка: Чванов Андрей
Рождение ребёнка
23.02.1987
Отец ребёнка: Чванов Андрей
Пермь, Пермский, Пермский край