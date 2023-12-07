Чванов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чванов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чванов Анатолий

Мать: Чванова (Васильев) Надежда

Развод
Неизвестно

Жена: Чванова (Толшмякова) Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чванова (Толшмякова) Татьяна

Рождение ребёнка
15.08.1985

Дочь: Горбунова (Чванова) Елена

Мать ребёнка: Чванова (Толшмякова) Татьяна

Рождение ребёнка
23.02.1987

Сын: Чванов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Чванова (Толшмякова) Татьяна

Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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