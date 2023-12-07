Чванов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чванов Анатолий
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1985
Дочь: Горбунова (Чванова) Елена
Мать ребёнка: Чванова (Толшмякова) Татьяна
Рождение ребёнка
23.02.1987
Мать ребёнка: Чванова (Толшмякова) Татьяна
Пермь, Пермский, Пермский край
Смерть
Неизвестно