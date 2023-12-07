Толшмякова (Зубенина) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1919
Дата смерти21.10.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1919
Отец: Зубенин Павел
Мать: ?
Рождение ребёнка
16.07.1939
Сын: Толшмяков Александр
Отец ребёнка: Толшмяков Николай
Рождение ребёнка
15.08.1940
Дочь: Холмова Елизавета
Отец ребёнка: Толшмяков Николай
Рождение ребёнка
26.07.1947
Сын: Толшмяков Владимир
Отец ребёнка: Толшмяков Николай
Рождение ребёнка
31.03.1950
Сын: Толшмяков Алексей
Отец ребёнка: Толшмяков Николай
Рождение ребёнка
02.06.1952
Дочь: Мещерякова Галина
Отец ребёнка: Толшмяков Николай
Рождение ребёнка
01.02.1956
Сын: Толшмяков Анатолий
Отец ребёнка: Толшмяков Николай
Рождение ребёнка
29.03.1959
Дочь: Чванова Татьяна
Отец ребёнка: Толшмяков Николай
Рождение ребёнка
25.08.1962
Дочь: Механошина Нина
Отец ребёнка: Толшмяков Николай
Смерть
21.10.1990