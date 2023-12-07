Толшмякова (Зубенина) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толшмякова (Зубенина) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1919

Дата смерти

21.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1919

Отец: Зубенин Павел

Мать: ?

Рождение ребёнка
16.07.1939

Сын: Толшмяков Александр

Отец ребёнка: Толшмяков Николай

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.08.1940

Дочь: Холмова Елизавета

Отец ребёнка: Толшмяков Николай

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.07.1947

Сын: Толшмяков Владимир

Отец ребёнка: Толшмяков Николай

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.03.1950

Сын: Толшмяков Алексей

Отец ребёнка: Толшмяков Николай

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.06.1952

Дочь: Мещерякова Галина

Отец ребёнка: Толшмяков Николай

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.02.1956

Сын: Толшмяков Анатолий

Отец ребёнка: Толшмяков Николай

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.03.1959

Дочь: Чванова Татьяна

Отец ребёнка: Толшмяков Николай

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.08.1962

Дочь: Механошина Нина

Отец ребёнка: Толшмяков Николай

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
21.10.1990
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