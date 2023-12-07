Толшмяков Николай
Место рождения
Дата рождения15.11.1913
Дата смерти21.01.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1939
Сын: Толшмяков Александр
Мать ребёнка: Толшмякова (Зубенина) Вера
Рождение ребёнка
15.08.1940
Дочь: Холмова (Толшмякова) Елизавета
Мать ребёнка: Толшмякова (Зубенина) Вера
Рождение ребёнка
26.07.1947
Сын: Толшмяков Владимир
Мать ребёнка: Толшмякова (Зубенина) Вера
Рождение ребёнка
31.03.1950
Сын: Толшмяков Алексей
Мать ребёнка: Толшмякова (Зубенина) Вера
Рождение ребёнка
02.06.1952
Дочь: Мещерякова (Толшмякова) Галина
Мать ребёнка: Толшмякова (Зубенина) Вера
Рождение ребёнка
01.02.1956
Сын: Толшмяков Анатолий
Мать ребёнка: Толшмякова (Зубенина) Вера
Рождение ребёнка
29.03.1959
Дочь: Чванова (Толшмякова) Татьяна
Мать ребёнка: Толшмякова (Зубенина) Вера
Рождение ребёнка
25.08.1962
Дочь: Механошина (Толшмякова) Нина
Мать ребёнка: Толшмякова (Зубенина) Вера
Смерть
21.01.1977