Толшмяков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толшмяков Николай

Место рождения

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

15.11.1913

Дата смерти

21.01.1977

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.07.1939

Сын: Толшмяков Александр

Мать ребёнка: Толшмякова (Зубенина) Вера

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.08.1940

Дочь: Холмова (Толшмякова) Елизавета

Мать ребёнка: Толшмякова (Зубенина) Вера

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.07.1947

Сын: Толшмяков Владимир

Мать ребёнка: Толшмякова (Зубенина) Вера

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
31.03.1950

Сын: Толшмяков Алексей

Мать ребёнка: Толшмякова (Зубенина) Вера

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.06.1952

Дочь: Мещерякова (Толшмякова) Галина

Мать ребёнка: Толшмякова (Зубенина) Вера

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.02.1956

Сын: Толшмяков Анатолий

Мать ребёнка: Толшмякова (Зубенина) Вера

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
29.03.1959

Дочь: Чванова (Толшмякова) Татьяна

Мать ребёнка: Толшмякова (Зубенина) Вера

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
25.08.1962

Дочь: Механошина (Толшмякова) Нина

Мать ребёнка: Толшмякова (Зубенина) Вера

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Смерть
21.01.1977

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