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Чванов Андрей Андреевич

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

23.02.1987

Пол

Мужской

Отец

Мать

1959 г.р.

Жена

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1987

Отец: Чванов Андрей

Мать: Чванова (Толшмякова) Татьяна

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чванова (Попова) Мария

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чванова (Попова) Мария

Рождение ребёнка
2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чванова (Попова) Мария

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