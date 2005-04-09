Банина (Рыкова) Домна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банина (Рыкова) Домна Николаевна

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Место рождения

с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии

Дата рождения

1886

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Рыков Николай

Мать: не указана

с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1905

Сын: Банин Алексей Максимович

Отец ребёнка: Банин Максим Иванович

с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1912

Сын: Банин Николай Максимович

Отец ребёнка: Банин Максим Иванович

с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Рождение ребёнка
26.03.1914

Сын: Банин Георгий Максимович

Отец ребёнка: Банин Максим Иванович

с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1922

Сын: Банин Иван Максимович

Отец ребёнка: Банин Максим Иванович

с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Смерть
1953
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
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