Банина (Рыкова) Домна Николаевна
Место рожденияс. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Дата рождения1886
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Рыков Николай
Мать: не указана
с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Банин Максим Иванович
с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Банин Максим Иванович
с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Рождение ребёнка
26.03.1914
Отец ребёнка: Банин Максим Иванович
с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Банин Максим Иванович
с. Средний Карачан, Новохоперский уезд Воронежской губернии
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.
Смерть
1953
с. Средний Карачан, Грибановский р-н, Воронежская обл.